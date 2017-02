Woonbarak uit Kamp Nuis teruggevonden

(Foto: RTV Noord)

In Jonkersvaart is mogelijk de enige nog bestaande barak van het voormalige Kamp Nuis teruggevonden. De barak is nog helemaal in de originele staat en wordt op dit moment gebruikt als schuur. De barak werd van 1951 tot 1964 gebruikt voor de huisvesting van Molukkers die na de Indonesische onafhankelijkheid naar ons land werden gebracht.

De Molukkers die destijds in Kamp Nuis woonden willen de barak graag behouden.



De barak is eigendom van Meindert Elzinga. In 1964 kocht de toenmalige eigenaar van zijn huis de barak. Elzinga heeft nog het originele document uit dat jaar waarin de eigenaar toestemming krijgt van de gemeente Marum om de barak op zijn erf op te bouwen. De barak bestond uit panelen en was dus gemakkelijk af te breken, te vervoeren en weer op te bouwen. Jarenlang werd de barak gebruikt als kalvermesterij.



De barak meet twintig bij vijf meter. In het kamp woonden daar acht gezinnen in. Joop Matahelumual woonde van zijn derde tot zijn zestiende in Kamp Nuis. Hij kan zich nog precies herinneren hoe de barakken eruit zagen, waar de wc's waren, waar de keuken zat en hoe houten schotten de barak verdeelden in woonruimten. 'Het waren grote gezinnen, met soms wel acht of tien kinderen, dus er was weinig ruimte.' In de barak zit de originele verf nog op de houten wanden, al bladdert die wel af. Ook de sluitingen waarmee de ramen werden vastgezet zijn nog origineel.



De Molukkers hebben een stichting opgericht om de barak te redden. Ze zijn daarover in overleg met de gemeente Marum. Het plan is om de barak te verhuizen naar het terrein van museum 't Rieuw in Nuis. Dat terrein is van Het Groninger Landschap en die onderzoekt of dat mogelijk is. Meindert Elzinga wil de barak wel verkopen.

