Mischa's Mediawereld: Zou het hier ook kunnen?

'Vind je het geen spannende tijden?' Een vraag over de positie van de vrije pers in de vrije wereld. Gesteld door een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie waar we veel mee te maken hebben. Spannend? Ik had niet direct een antwoord klaar.

Want spannend hoort voor mij vooral bij jongensboeken, avontuur, een onzekere maar wel mooie toekomst. En dat bedoelde de vragensteller niet, vermoed ik.Zorgelijk dan? Ja, dat zeker. Nu de aanvoerder van het machtigste land ter wereld dag in dag uit ongekend krachtige bewoordingen hanteert om zijn minachting voor de vrije pers te ventileren bestaat het gevaar dat de geest definitief uit de fles is.Stel je toch eens voor dat we dat framen bij ons in Grunnen ook heel normaal gaan vinden. Het zou kunnen, nietwaar? Dat onthullingen in de krant en bij ons over bijvoorbeeld een niet functionerende burgemeester worden afgedaan als vuile leugens van onbetrouwbare verslaggevers. En dat Groningse gezagsdragers er nog eens overheen gaan met de mededeling dat ze geen oneerlijkere mensen kennen dan journalisten. Ik noem maar wat.In de Verenigde Staten is een aanzienlijke groep kiezers zijn vertrouwen in de officiële instanties (overheid, justitie, handhavingsdiensten) bijna helemaal kwijt geraakt. Vruchtbare grond voor allesbelovers die in ruil voor macht het wel even willen fixen. Ze worden klakkeloos geloofd.Onlangs vertelde een Amerikaanse onderzoeker dat in ons land er juist nog veel vertrouwen is in de instanties. En dat we dus veel minder vatbaar zijn voor mooipraters die zichzelf en anderen proberen wijs te maken overal een oplossing voor te hebben.We zullen zien hoe de verkiezingen hier verlopen. Ook in ons land zijn er politici die er niet voor terugdeinzen het parlement, de rechtspraak en de pers te ridiculiseren. Omdat ze weten dat een deel van het electoraat daar vatbaar voor is. En misschien wel omdat die instanties ze hinderlijk in de weg zitten.Spannend is niet het juiste woord. Dat is te lichtvaardig. Het gaat om het voortbestaan van ons democratische systeem. En dat mensen die vermalen dreigen te worden door de machtige instanties en instellingen een stem hebben.Het doet er toe. In een systeem zonder vrije pers was er geen aardgasproblematiek geweest. Publicaties daarover zouden door belanghebbenden zijn tegengehouden en niemand had omgekeken naar de getroffenen.Zou het kunnen in onze provincie? Dat u zich laat overtuigen door een politicus of andere machthebber die beweert dat niet hij de leugenaar is maar de brenger van de feiten? Volgens mij is jaren geleden wel eens gezegd dat de bevingen niet veroorzaakt worden door de gaswinning. Wat denkt u? Zou die bewering zonder vrije pers zijn rechtgezet?Ik ben benieuwd.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter