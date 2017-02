Knoalster krijgt waarschuwing voor slaan en bijten partner

Een 35-jarige man uit Stadskanaal kreeg woensdag van de rechter een flinke waarschuwing. De Knoalster had zijn partner afgelopen september mishandeld.

Daarom kreeg hij van de rechtbank een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur.



Verjaardagscadeau

De directe aanleiding voor de mishandeling was een ruzie over een verjaardagscadeau. Dat leidde ertoe dat de man zijn partner sloeg, kneep, beet en stompte. De twee hadden al langer ruzies.



Het slachtoffer hield aan de mishandeling onder meer blauwe plekken en pijnklachten over. Hij vroeg een schadevergoeding van 2000 euro, maar dat werd afgewezen.



Taakstraf

De officier eiste een werkstraf van zestig uur. De rechter vond dat in een zaak als deze een flinke waarschuwing volstaat.

Door: RTV Noord