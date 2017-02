Chris Huizinga over WK-medailles: 'Dit is een mooi begin'

Drie keer klonk afgelopen weekend het Wilhelmus voor Chris Huizinga bij het WK schaatsen voor Junioren. Hij won de vijf kilometer, de mass-start en de allroundtitel.

Mede door deze goede resultaten is Huizinga momenteel in onderhandeling met diverse commerciële ploegen. 'Ik heb al gesprekken gehad, maar nog nergens getekend. Ik hoop op korte termijn duidelijkheid te hebben.'Hoewel de allroundtitel op papier misschien de meest aansprekende is, vond Huizinga zijn zege op de vijf kilometer ook wel erg speciaal. 'Helemaal omdat ik het baanrecord van Rintje Ritsma uit de boeken reed. Dat stond al achttien jaar.'Hij dook er elf seconden over. En dat terwijl hij niet eens de favoriet was op deze afstand. 'Dat was Marwin Talsma, die werd nu tweede. Ik zat echt in een flow, hij iets minder.'Met zijn allroundtitel staat Huizinga in een mooi rijtje met namen als Falko Zandstra, Bob de Jong en ook Sven Kramer. 'Daar ben ik wel trots op. Ik heb natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar het is een mooi begin.'Huizinga was niet de enige Nederlander die succesvol was op het WK. 'Er komen zeker een aantal talenten aan. Of we het bijvoorbeeld Sven Kramer moeilijk kunnen maken? Hopelijk op termijn wel.'Huizinga blinkt uit in het allrounden, maar het liefst wil hij ooit goud winnen op de Olympische Spelen. 'Dan zal ik me toch moeten specialiseren. Ik denk dat de 1500 meter en de vijf kilometer mij het beste liggen.'Volgend jaar zijn de Winterspelen in Zuid-Korea. Zelf denkt de jonge schaatser dat die Spelen nog te vroeg komen. 'Maar over vijf jaar hoop ik toch twee keer Olympisch goud te halen.'