Gezocht: verhalen over Weiwerd

Jarenlang stond het dorp Weiwerd op de nominatie om gesloopt te worden, net als Oterdum en Heveskes. Maar na een strijd van bijna twintig jaar door onder meer de stichting Behoud Weiwerd staat het dorp nog op de kaart. Die jarenlange strijd wordt beschreven in een boek dat de stichting dit jaar wil uitbrengen.

Het boek heeft de werktitel 'Weiwerd behouden, missie geslaagd'. De tekst is zo goed als af, maar de stichting zoekt nog naar verhalen van mensen die er bijvoorbeeld vroeger hebben gewoond.Het voormalige wierdedorp Weiwerd had eigenlijk plaats moeten maken voor de uitbreiding van het Chemiepark bij Delfzijl. Samen met oud-inwoners kwam de stichting in het geweer om het dorp te behouden. Met succes dus. Directeur Harm Post van Groningen Seaports kwam met het plan voor 'Brainwierde Weiwerd', een kleinschalig bedrijvenpark voor de chemische industrie. Daardoor is Weiwerd gedeeltelijk overeind blijven staan.'Het boek gaat specifiek over deze laatste twintig jaar', vertelt voorzitter Jaap Braam. Het boek is het sluitstuk van de stichting, want het doel is bereikt. 'Met het boek willen we laten zien wat er is gedaan om tot behoud te komen.'Het grootste deel van het verhaal is inmiddels af, maar er is nog ruimte voor verhalen van bijvoorbeeld oud-inwoners van het dorp. 'We willen graag weten wat mensen ervan vinden dat het dorp er nog staat. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Misschien denken sommigen: het was nergens voor nodig, waarom moest dit nou? Ook daar is plek voor in het boek.'De bedoeling is dat het boek na de zomer uitkomt. De stichting wil hem in het najaar af hebben, want dan neemt Harm Post afscheid van Groningen Seaports. 'We willen hem graag het eerste exemplaar geven, want hij heeft veel betekend voor het behoud van het dorp.' Om dat voor elkaar te krijgen, is de stichting nog wel op zoek naar sponsoren om de vormgeving en productie te bekostigen.Mensen die graag hun verhaal over het behoud van Weiwerd willen delen, kunnen contact opnemen met de stichting Behoud Weiwerd via stichtingbehoudweiwerd@gmail.com. Weiwerd: van wierdedorp tot bedrijventerrein (2015)