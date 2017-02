Noordelijke ondernemers tegen Dijsselbloem: 'Groningen is meer dan pinautomaat'

Groningen niet als probleem wegzetten, maar zien als een kans voor nieuwe ontwikkelingen. Over die conclusie zijn zowel minister Dijsselbloem van Financiën als een groep Noordelijke ondernemers het eens.

De twee partijen gingen woensdag met elkaar in gesprek, aan het einde van Dijsselbloem's ronde door Groningen. 'We hebben bijvoorbeeld gesproken over Big Data en de geweldige kansen die dit voor het noorden kan bieden', vertelt Dijsselbloem na afloop van het gesprek.Die boodschap willen de ondernemers ook richting Dijsselbloem overbrengen.'Groningen is niet de pinautomaat, maar de stopcontact voor Nederland', geeft Ben Woldring te kennen. De internetondernemer benadrukt bijvoorbeeld de kracht van Groningen op ICT-gebied en de mogelijkheden die dit biedt richting het opwekken van nieuwe energie.'We willen Groningen juist in haar kracht laten zien. Dit is meer dan een regio met alleen aardbevingen en de achterliggende problemen. Hier gebeurt zoveel moois.'