Universiteitsraad RUG mag zich bemoeien met Chinese campusplannen

De universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt instemmingsrecht bij de plannen voor een campus in China.

Dat schrijft de universiteit aan minister Bussemaker van Onderwijs.De minister liet eerder weten dat de plannen die de Rijksuniversiteit Groningen heeft met de oprichting van een campus in China, volledig met privaat geld moeten worden betaald.Het is niet toegestaan om hiervoor publiek geld te gebruiken, ook niet als het gaat om voorschotten of een lening.Daarnaast hebben diverse partijen in de universiteitsraad zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Het is volgens hen nu al lastig om genoeg goed personeel voor de RUG te vinden. Ze zijn bang dat dat nog moeilijker wordt als er ook voor de Chinese campus hoogopgeleid personeel nodig is.Daarom zijn de partijen blij met de toezegging van de RUG dat de universiteitsraad meer invloed krijgt.De RUG neemt samen met de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht een besluit over de Chinese Campusplannen.'Instemmingsrecht weegt heel zwaar, dat is in principe bindend. Het is een beslissende stem', legt woordvoerder Gernant Deekens van de RUG uit.