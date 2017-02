Afgebroken scharnier sluisdeur stelt Rijkswaterstaat voor raadsel

Het is een precisieklus voor Rijkswaterstaat: de vervanging van het scharnier van één van de zeesluisdeuren bij Farmsum.

Vorige week woensdag brak het scharnier af. Daardoor is de sluis maar beperkt toegankelijk voor scheepvaartverkeer.Hoe het kan dat het scharnier is afgebroken, is voor Rijkswaterstaat nog een raadsel. 'Hij was vijftig jaar oud, dus dit is niet van de één op de andere dag gebeurd', weet Tette Liemburg van Rijkswaterstaat.'We hebben niet eerder gezien dat er iets mis was. Het is dus een verborgen gebrek geweest.' Een gespecialiseerd bureau onderzoekt het scharnier. Liemburg sluit niet uit dat ook de andere scharnieren in de sluisdeuren vervangen moeten worden.Die vervanging, dat is een precies klusje. Rijkswaterstaat hoopt zaterdag klaar te zijn, een dag later dan gepland. 'We werken met beton en dat moet 24 uur uitharden. Dat lukt donderdag niet vanwege de verwachte storm die gepaard gaat met regen. Dus dat kunnen we vrijdag pas doen.'Het scheepvaartverkeer heeft ondertussen behoorlijk last van het defect. Nu kan de sluis maar twee keer per etmaal schutten. Beide keren zo'n drie uur, alleen bij laag water. Terwijl de sluis normaalgesproken 24 uur per dag in gebruik is.'Dit zorgt ervoor dat er soms wel tien schepen liggen te wachten', aldus Liemburg.