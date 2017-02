'Ik bin noa klap van Huizinge nait meer de olle worden'

Het gedwongen afscheid valt hem zwaar. 'Mien haile lief goat schudden. Ik heb 't er hail stoer mit.'

Elze Schollema houdt het nauwelijks droog als hij voor de laatste keer de deur van zijn garage in Usquert dicht trekt. Na 27 jaar trouwe dienst is het doek gevallen.Tot zijn groot verdriet. 'Moar', zegt hij ook, 'ik had gain keus. 't Kon nait aans.'De ellende begint in 2012 na de zware aardbeving bij Huizinge. 'Die klap ben ik nooit meer te boven gekomen', concludeert de garagehouder, die ook bekend staat als dichter en tatoeëerder.Zijn garagebedrijf in hartje Usquert loopt fikse schade op. Wat volgt is een zware, energievretende strijd met de NAM. Maar dat leed is geleden: de schade is hersteld.Dat geldt niet voor Elze zelf. 'De scheuren bennen vort, moar doar is t nait mit kloar veur mie. Geestelijk blift 't doordreunen. Slapeloosheid, hyperventileren en ook nog een hartinfarct. Ik bin nooit meer de olle Elze worr'n.'Dat blijft niet zonder gevolgen voor zijn garagebedrijf. 'Ik kon mien kop er nait meer bieholl'n. Dus heb ik tegen mien vraauw zegt: ik mot er wel mit stoppen. Het dut me pain, moar ik heb gain keus. 't Is beurd.'De 57-jarige Usquerder heeft inmiddels een alternatief gevonden. Hij vangt nu in zijn voormalige garage jongeren op met een licht verstandelijke beperking. 'Dat is wat minder hectisch. Tot nu toe gaat dat goed.'Hij heeft de NAM keurig gemeld dat hij zijn garagebedrijf door alle aardbevingsellende op heeft moeten geven. Inmiddels is er een uitvoerig gesprek met een medewerker van de NAM.Een woordvoerder van het gasbedrijf laat weten dat de zaak van Schollema bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders is neergelegd. 'De schade is hersteld, maar het zo'n speciaal geval dat het goed als er nog een keer uitvoerig naar wordt gekeken.'Verder is Schollema verwezen naar het bedrijvenloket. 'Dat is speciaal voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen. Mogelijk levert dat ook nog iets goed op', aldus de NAM-woordvoerder.