Voetpaden Doezum krijgen een opknapbeurt

De gemeente Grootegast steekt 20.000 euro in het opknappen van de voetpaden in Doezum.

Het gaat om de trottoirs aan de zuidzijde van de Provincialeweg en het deel tussen de Kaleweg en de Eesterweg. Tegelijk met de opknapbeurt wordt ook de afwatering aangepakt.



Banen creëren

Voor het opknappen zoekt de gemeente mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo hoopt Grootegast twee vliegen in één klap te slaan: banen creëren en de voetpaden opknappen.



Bovendien is de provincie van plan op termijn ook de fietspaden in Doezum aan te pakken. 'Als de voetpaden dan ook weer netjes zijn. klopt het totale plaatje straks.'

Door: RTV Noord