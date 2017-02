Statenfractievoorzitter D66 is aan de beterende hand na woningbrand

(Foto: RTV Noord / Patrick Wind (112Groningen))

Het gaat weer wat beter met Tim Zwertbroek. Dat meldt de D66-Statenfractie, waarvan hij de voorzitter is. De komende tijd gaat hij in rust werken aan zijn herstel.

Zwertbroek raakte eind januari ernstig gewond bij een brand in zijn woning aan de Pelsterstraat in Groningen. Hij moest daarvoor worden opgenomen in het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis.

