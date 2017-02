Bewoners Valthe twijfelen over komst statushouders

Bewoners van Valthe zijn er niet van overtuigd dat het een goed idee is om statushouders te huisvesten in de voormalige basisschool De Bark, zoals de gemeente Borger-Odoorn wil.

'Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Maar wat is hier nou te doen?, zegt een bezoeker van de viskraam tegen RTV Drenthe . 'En winkels, die hebben we hier niet. Ja, een bakker en elke week de viskar. In Nieuw-Buinen zijn meer voorzieningen.'Dat er ook daadwerkelijk vluchtelingen met een verblijfsstatus hun intrek nemen in de voormalige basisschool, is nog niet zeker. De gemeente, woningcorporatie Woonservice Drenthe en een aannemer bekijken tegen welke prijs het gebouw geschikt te maken is, meldt RTV Drenthe.