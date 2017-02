'Aparte heren- en damestoiletten moeten verdwijnen'

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

De aparte wc's voor mannen en vrouwen moeten verdwijnen. Dat vinden de jongerenorganisaties van de PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD. Ze pleiten voor 'genderneutrale' wc's in het gerenoveerde stadhuis van Groningen.

Het stadhuis wordt gerenoveerd, om het onder meer aardbevingsbestendig te maken en om de raadszaal uit te breiden. Mogelijk wordt het gebouw bij deze verbouwing ook uitgebreid. Volgens de jongerenorganisaties is dit een ideaal moment om de wc's ook aan te passen, zodat ze voor iedereen toegankelijk worden.



Ongemakkelijk

Twee procent van de samenleving is volgens de organisaties niet 'eenduidig man of vrouw' of transgender. Als deze groep voor het mannen- óf vrouwentoilet moet kiezen leidt dat volgens de jongeren 'tot ongemakkelijke situaties'.



Lange rij

Bovendien vinden ze het oneerlijk dat vrouwen vaak lang in de rij voor de wc moeten staan, terwijl mannen gewoon kunnen doorlopen.



Op veel plaatsen zijn wc's al genderneutraal. Als voorbeeld noemen de jongeren toiletten in de trein, kleine winkels en op festivals. Op universiteiten in Utrecht en Arnhem zijn ook genderneutrale wc's.

Door: RTV Noord Correctie melden