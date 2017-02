'Carnaval is een feestje van bed tot tent'

Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers in Ter Apel trekt donderdagochtend met fruitbakjes langs de deuren bij ouderen en zieken. 'Het is een dag met een lach en een traan', vertelt Marc Jansma, Prins Marc de 1ste.

'Je komt bij mensen thuis die niet zoveel visite krijgen, maar ook op adressen waar het echt een zoete inval is. En je komt bij mensen die niet zo lang meer hebben, dat is heel sneu.'Ook bij de bejaarde mevrouw Hut wordt aangebeld met een fruitbakje. 'Ik heb ze elk jaar op de koffie, ze weten precies waar ze wezen moeten. Hartstikke mooi!'De carnavalsvereniging heeft 640 bakjes gemaakt. Daarin zit niet alleen fruit, maar ook een stukje ontbijtkoek, thee en wat pepermunt. 'Carnaval is voor iedereen', zegt Jansma. 'We willen ons best doen iedereen te bezoeken om carnaval uit te dragen. Het is niet alleen een feestje in een tent, maar van bed tot tent.'Mevrouw Hut gaat dit weekend wel even kijken naar de optocht, maar een hartstochtelijke carnavalsfan is ze niet. 'Als ze dat nou leuk vinden, dan moeten ze dat doen. Maar wij zitten in het lawaai', zegt ze lachend.