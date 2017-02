Stadjer aangehouden na steekpartij

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Bij een steekpartij aan de Nieuwstad in de stad Groningen is woensdagavond een 37-jarige Groninger gewond geraakt aan het gezicht. De politie heeft een 30-jarige Stadjer aangehouden.

De 37-jarige man raakte gewond bij een ruzie tussen twee groepen. Op basis van het signalement werd de verdachte vervolgens in de Haddingestraat aangehouden. Hij bleek een mes bij zich te hebben. Dat is door de politie in beslag genomen.



Aanleiding nog onduidelijk

Wat de aanleiding was voor de ruzie, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.

