Man zonder vaste woonplaats zit vast na woningbraak

De politie heeft een 27-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden op verdenking van heling. Hij was in het bezit van een fiets, die eerder deze week werd gestolen bij een inbraak in Stadskanaal.

In een woning aan de Purmerlaan werd naast de fiets ook een handtas gestolen. Aan de hand van de verklaring die de bewoonster aan de politie gaf, kwam de 27-jarige in beeld.



Handtas in de container

Agenten wisten waar hij op dat moment verbleef en troffen daar woensdagavond niet alleen de fiets in de tuin aan, maar ook de handtas van de vrouw. Die lag inmiddels in de container.



Spullen in beslag genomen

In de woning vond de politie meer spullen, die afkomstig zijn van eerdere woninginbraken. Die zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.

