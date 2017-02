'Amerikaanse leger gaat wrak bommenwerper in de Dollard zoeken'

Het Amerikaanse leger wil een zoekactie in het Dollardgebied op touw zetten, om een neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Dat zegt natuurbeheerder Silvan Puijman van het Groninger Landschap.

'In 1943 schijnt er een Engelse bommenwerper met een Amerikaanse bemanning neergestort te zijn', vertelt Puijman. 'Drie lijken zijn geborgen, er moet nog één iemand inzitten. Het Amerikaanse leger wil de bommenwerper lokaliseren. En vervolgens kijken of ze er bij kunnen komen.' Het gaat om een Vickers Wellington-bommenwerper, type B17.



'Defensie vroeg wat wij wisten'

Volgens Puijman kwam de bal drie jaar geleden aan het rollen. 'Ik ben gebeld door defensie, met de vraag wat wij wisten. Eigenlijk niks, maar anderhalf jaar geleden trof ik hier een militair. Die was op zoek naar het vliegtuig. Ik ben met hem meegeweest, hij had een kaartje uit 1943 bij zich.'



Amerikaanse boot met metaaldetector

Ze vonden niets, maar daarmee was de zoektocht nog niet voorbij. 'Drie maanden geleden ben ik met iemand van de marine ter plaatse geweest en hebben we gekeken waar het ongeveer moet zijn. Het Amerikaanse leger is van plan om in het voorjaar hier naartoe komen met een boot. En daar zit een metaaldetector in, die tot een meter of acht diep kan kijken.'



Wat als het wrak inderdaad gevonden wordt? 'Dan moet er gegraven worden. En dan moeten we kijken hoe we dat kunnen doen zonder de natuurwaarde van het gebied te schaden. Maar daar komen we wel uit.'

Door: RTV Noord Correctie melden