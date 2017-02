Bodembeweging is één derde voetbalkaartjes kwijt

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft tot nu toe vijfhonderd kaartjes voor de voetbalwedstrijd van zaterdag tussen FC Groningen en FC Utrecht verkocht. 'En daar zijn we al heel blij mee,' zegt Derwin Schorren van de bodembeweging.

De belangenorganisatie heeft 1500 kaartjes gekregen van de Groningse voetbalclub. FC Groningen wil daarmee laten zien nauw betrokken te zijn bij de problemen rond de gaswinning in Groningen.De kaarten worden door de bodembeweging voor tien euro verkocht. De opbrengst gaat naar de stichting Recht voor Groningen. Die organisatie staat gedupeerden bij in de juridische strijd tegen de NAM.De kaartactie wordt ondersteund door een aantal Groningse kopstukken binnen en buiten de voetballerij. Zij zijn de ambassadeurs van deze actie. In een paginagrootte advertentie roepen ze op om 'Groningen Niet Te Laten Zakken' en dus kaartjes van de bodembeweging te kopen.Het gaat daarbij onder meer om Arjen Robben, de broers Koeman, Annemarie Heite en uiteraard cabaretier Freek de Jonge. Ook politici als SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar, PvdA-kamerlid Tjeerd van Dekken, oud Commissaris van de Koning Max van den Berg en burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond doen mee.De bodembeweging verwacht de komende dagen nog flink wat kaarten te kunnen slijten. Zo is er donderdag nog een verkoopactie op de Vismarkt in de stad Groningen.