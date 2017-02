Museum Menkemaborg: 2,5 miljoen bezoekers en 90 jaar later

De tafels, de stoelen, de borden, het zilverwerk. Het interieur van de Menkemaborg in Uithuizen blinkt als nooit tevoren. Het museum bestaat 90 jaar. Volgende week gaat het open voor het nieuwe, feestelijke seizoen. En dan moet je er goed uitzien.

Sinds de typisch Groninger borg in 1927 een museum werd, kwamen er bijna 2,5 miljoen mensen kijken. Dit jaar wordt die magische grens gepasseerd.De Menkemaborg werd sinds de zeventiende eeuw meer dan 250 jaar bewoond door de familie Alberda. De borg was daarvoor vermoedelijk een steenhuis. In 1902 stierf de laatste bewoner, Gerard Alberda van Menkema. Nadat de borg een kwart eeuw leeg stond werd er een museum van gemaakt.Negentig jaar later wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. Niet alleen in de borg zelf maar ook in de tuinen en het schathuis. Op 1 maart gaat de Menkemaborg open.