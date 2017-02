Lopend Vuur: Gemengde toiletten zijn prima

Jongeren binnen een aantal politieke partijen in de stad willen dat het stadhuis na renovatie één toilet krijgt voor zowel mannen als vrouwen. Volgens hen is het oneerlijk dat vrouwen in lange rijen moeten wachten terwijl mannen zo kunnen doorlopen.

Zo´n twee procent van onze bevolking is ´niet eenduidig man, vrouw of transgender´. Daar is nu geen toilet voor.Wat vind jij: moeten we vanaf nu toiletten inrichten voor iedereen? Of is de scheiding tussen man en vrouw wel zo prettig?