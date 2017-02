SP-jongeren moeten leuzen van de straat poetsen

Leden van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, hebben woensdagavond in allerijl hun leuzen van de straten moeten schrobben. De gemeente was erachter gekomen dat ROOD op meerdere plaatsen in de stad Groningen #pakdemacht op de weg had gespoten.

Twee weken geleden spoten de jongeren de leus op straten en muren in de buurt van het SP-kantoor aan de Nieuwe Boteringestraat in Groningen. Ze zetten het trots op Twitter. Woensdag kwam een stadswacht daarachter en die was er niet van gecharmeerd.'Je mag niet zomaar iets op straat spuiten', zegt Eddy Beuker, woordvoerder van Groningen. 'Graffiti mag ook niet.'De gemeente bood ROOD twee opties: De schoonmaakkosten betalen of zelf schoonmaken. De jongeren kozen voor die laatste, goedkopere optie.Het verbaast Floor Mertens van ROOD dat de het aanbrengen van leuzen met krijtverf niet mag. 'In andere steden is dit wel gewoon toegestaan.' De krijtverf was in de tussentijd al deels opgelost door de regen. Volgens de gemeente moesten de jongeren nog flink schrobben om de weg schoon te krijgen.Helemaal uit het veld geslagen zijn de SP-jongeren niet. 'Het is campagnetijd', zegt Mertens. 'Dat dit niet mag, betekent niet dat we niet iets anders bedenken.'