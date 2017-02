Groningen krijgt een Tesla Store

De eerste noordelijke Tesla Store komt in de stad Groningen. De Amerikaanse fabrikant van electrische auto's heeft het oog laten vallen op Autohuis Joel aan de Rostockweg. Het wordt het zevende verkoopunt van Tesla in Nederland.

Eerder was er al even een pop-up store van Tesla aan het Damsterdiep in de stad. Nu komt er een permanente dealer.Autohuis Joel is bekend van de Zweedse automerken die hij verkocht. Maar na het faillissement van Saab had eigenaar Lukas Joel veel ruimte over. Diverse makelaars informeerden namens andere autofabrikanten of hij niet op die merken wilde overstappen.Bij een van die makelaars veerde Joel op. Die opereerde voor Tesla. Daarmee kwam het eerste contact met Tesla tot stand. Bij de andere merken hield hij de boot af. 'Ik vind Tesla een heel mooi innovatief merk', aldus Joel. Hij vergelijkt het merk met zijn oude liefde Saab. 'Dat was ook innovatief en duurzaam. Het lijkt me perfect om hier Tesla te hebben'.Omdat het niet genoeg opschoot naar zijn zin, had hij een idee om de Amerikanen te overtuigen. Met een drone maakte hij een filmisch overzicht van de locatie van de garage en stuurde dat naar Tesla. 'Daar kwam heel goed uit wat voor locatie we hebben en hoe het aan de ringweg ligt', zegt Joel.Blijkbaar gaf dat het laatste zetje, want in de garage aan de Rostockweg wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen. De Saabs en Volvo's gaan naar een ander pand van hem vlakbij.In de werkplaats moet ook het nodige veranderen. 'Alles gaat er uit. Ook in de werkplaats. De afzuiging is bijvoorbeeld niet meer nodig, want electrische auto's hebben geen uitstoot. Ook alle tanks voor afgewerkte olie gaan weg'.Wanneer de eerste noordelijke Tesla Store open gaat is nog niet bekend. Waarschijnlijk in de loop van het tweede kwartaal.Los van de winkel die er komt, doen de drie noordelijke provincies samen mee in een race om een Europese 'gigafabriek' van Tesla binnen te halen. Daarover schreven we onder andere: