Mister TT Jaap Timmer is overleden

Jaap Timmer, ook bekend als Mister TT, is overleden. Na een kort ziekbed is hij woensdag op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Witten, dat meldt RTV Drenthe.

De uitvaart vindt zaterdag in besloten kring plaats, laat de omroep weten.Timmer werd in 1939 geboren in Assen. Hij groeide op tussen de geur en het geluid van motoren. Zijn vader, Geert Timmer, was in de jaren twintig en dertig een van de deelnemers aan de TT-races op het circuit bij Assen.De naam Jaap Timmer is onlosmakelijk verbonden met het TT Circuit. Mister TT was van jongs af aan betrokken bij activiteiten op het circuit in Assen. Eerst via zijn vader Geert en later zelf als bestuurslid.Van 1973 tot en met 1988 zat hij in het bestuur van de stichting Circuit van Drenthe. Daarnaast was hij jaren voorzitter van de wegracecommissie van de internationale motorsportfederatie FIM. Op 13 december 2007 nam hij afscheid van het bestuur van het TT Circuit.De afgelopen jaren was hij vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van het TT Circuit.In 1932 werd vader Geert Timmer tijdens de TT-races Nederlands Kampioen op een 'New Imperial'. Een jaar later is in Londen een replica van de motor onthuld en in het bezit gekomen van Geert Timmer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de motor naar een familie in Zwolle.Jarenlang wist Jaap Timmer niet waar de motor van zijn vader was. Tot juni vorig jaar, want toen werd hij verrast en herenigd met de oude racemotor. Een veilingmeester had de bijzondere motor op de kop getikt.