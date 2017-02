Reconstructie: Bodemverontreiniging Ter Apel nooit voortvarend aangepakt

Het ministerie van Defensie heeft de sanering van de vervuilde grond op het COA-terrein in Ter Apel jarenlang voor zich uit geschoven. Als het aan het ministerie en de gemeente Vlagtwedde had gelegen, was de vervuiling bovendien niet aan de grote klok gehangen. Dat blijkt uit een reconstructie van RTV Noord.

COA bezorgd over gezondsheidsklachten azc Ter Apel

Provincie: Geen verband tussen bodemverontreiniging en zieke COA-medewerkers

'Niet ziek door de bodem? Ze zijn net begonnen met boren!'

COA begint met bodemonderzoek azc Ter Apel