Gezocht: bewonersbegeleiders aardbevingsgebied

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is naarstig op zoek naar 35 bewonersbegeleiders. Ze zijn volgens een woordvoerder nodig 'omdat er veel werk op ons afkomt'.

Dat houdt verband met de inspecties van vijfduizend woningen dit jaar. Ook wordt gewerkt aan 1450 versterkingsadviezen voor huiseigenaren in de kern van het aardbevingsgebied. Verder worden eind maart de resultaten van het onderzoek naar schade bij 1700 huiseigenaren buiten het aardbevingsgebied verwacht.'Al die werkzaamheden leiden tot een fors aantal bewonerscontacten. We willen over alles goed uitleg geven aan de mensen die het betreft. En daar zijn deze extra bewonersbegeleiders voor nodig', licht woordvoerder Arjan van de Leur toe.Bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam werken 250 mensen. Daarvan hebben 25 de functie van bewonersbegeleider. Dat aantal wordt meer dan verdubbeld. 'Maar', benadrukt Van de Leur, 'Het gaat bij die uitbreiding om tijdelijke functies.'