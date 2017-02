Pieterburen helpt Terschelling met opzetten van zeehondenopvang

Zeehondencentrum Pieterburen gaat helpen bij het opzetten van een zeehondenopvang op Terschelling. Zieke zeehonden en huilers die bij Terschelling en Vlieland worden gevonden, moeten vanaf maart op het Waddeneiland opgevangen worden.

Zeehondencrèche Pieterburen neemt huilers opvang Terschelling over

Lenie 't Hart met dood bedreigd: 'Ik laat me niet kapotmaken'