Windstoot slaat toe: auto belandt in sloot

Volgens onze weervrouw Harma Boer wordt onze provincie aan het eind van de middag het meest getroffen door de storm vandaag. Wel zorgt de wind nu al voor een auto in de sloot.

Op de N46 ter hoogte van Uithuizermeeden raakte begin deze middag een auto van de weg. De bestuurder, die niet gewond raakte, verklaarde dat hij in de slip raakte door een windstoot.De auto is inmiddels afgesleept. Ook een verkeersbord raakte beschadigd.Meer over de storm, het verminderde aantal treinen en verkeerswaarschuwingen vandaag, lees je hier