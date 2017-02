Honderdduizend uitstrijkjes per jaar naar UMCG

(Foto: Walter Vos/ Flickr Creative Commons)

Het UMCG in Groningen gaat vanaf 13 maart de uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker voor een groot deel van Noord-Nederland onderzoeken.

Niet iedereen mag onderzoeken

Tot 1 januari deden allerlei laboratoria het onderzoek naar de uitstrijkjes. Het RIVM heeft nu bepaald dat alleen vijf gekwalificeerde laboratoria de uitstrijkjes mogen beoordelen, waaronder het UMCG.



Koeriers bezorgen uitstrijkjes

Het laboratorium in Groningen gaat het doen voor jaarlijks zo'n honderdduizend vrouwen in Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, de kop van Noord-Holland en een groot deel van Flevoland. Hiervoor rijden koeriers af en aan tussen huisartsen en laboratorium om de uitstrijkjes te vervoeren.



Onderzoek is vernieuwd

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is vernieuwd. Voortaan wordt niet direct gekeken naar afwijkende cellen. Pas als het virus is aangetoond wordt ook gekeken of er afwijkende cellen zijn.



Een doorverwijzing naar een gynaecoloog volgt als zowel het virus als afwijkende cellen zijn gevonden.



Vrouwen tussen de dertig en zestig krijgen iedere vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

Door: Eva Hulscher Correctie melden