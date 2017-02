'De Stille Beving' trekt internationale belangstelling

De documentaire 'De Stille Beving' trekt ook buiten de landsgrenzen de aandacht. Er is onder meer interesse uit België, Duitsland en Frankrijk.

'Omdat een groot deel van de huishoudens daar afhankelijk is van het Groninger gas. En er is relatief weinig bekend over wat zich in Groningen afspeelt', vertelt regisseur Piet Hein van der Hoek. 'Ze vragen zich af wat er aan de hand is.'Onder meer de Vlaamse omroep VRT heeft belangstelling getoond om de documentaire over de impact van de aardbevingen op Annemarie Heite en haar gezin uit te zenden. 'We kijken of we de film dusdanig kunnen aanpassen dat hij ook voor hen te begrijpen is. Ze staan op achterstand, want in Nederland en zeker Groningen, weet iedereen wat er aan de hand is.'In België ligt dat anders. 'Als je deze film zo een-op-een presenteert in het buitenland, dan moet je wel uitleggen wat er aan de hand is. De film moet daarvoor aangepast worden. We zijn aan het kijken hoe dat moet, in overleg met de omroepen.''De Stille Beving' is tot en met zaterdag 4 maart te bekijken via Uitzending Gemist van RTV Noord.