Zeven jaar na 'de wissel' wil Gerard Kemkers er nog steeds niet over praten

'Ik heb er zeven jaar niet over gesproken en zal dat ook niet bij RTV Drenthe doen.' Dat zegt oud-schaatscoach Gerard Kemkers, die nu manager topsport en talentontwikkeling bij FC Groningen is.

Het is donderdag zeven jaar geleden dat tijdens de olympische tien kilometer in Vancouver schaatser Sven Kramer op aanwijzing van Kemkers onterecht naar de binnenbaan wisselde. Kramer werd na de race gediskwalificeerd en het olympisch goud ging aan zijn neus voorbij.Op de vraag aan de Peizer of hij wil vertellen hoe hij er nu op terugkijkt, laat hij RTV Drenthe weten: 'Ik heb er zeven jaar niet over gesproken en zal dat ook nu niet doen. Het is nu hartstikke goed zoals het is en ik heb totaal geen zin om daar nog een keer zelf aandacht aan te besteden.'Dat de Peizenaar er zeven jaar niet over heeft gesproken klopt overigens niet. In 2014 verscheen een interview in Trouw waarin hij vertelt over de les die hij leerde na Vancouver.Kemkers zegt daar nu over dat het toen ook niet de bedoeling was om erover te praten. De oud-schaatscoach is naar eigen zeggen meerdere malen gevraagd door het tv-programma Andere Tijden Sport, maar heeft alle uitnodigingen afgeslagen.Schaatser Sven Kramer wilde in 2014 bij de NOS wel terugblikken in een reconstructie van de verkeerde wissel.Gerard Kemkers werkt tegenwoordig als manager Performance Center bij de voetbalclub FC Groningen.