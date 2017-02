Bruggen over Reitdiep door storm niet bediend

Een brug over het Reitdiep bij Garnwerd in de zomer (Foto: Google Streetview)

De bruggen over het Reitdiep worden vanaf donderdag half drie niet meer bediend. Dat laat de provincie weten.

De storm die de provincie aandoet is de oorzaak. Volgens een woordvoerder is het daardoor niet verantwoord om de bruggen nog langer open en dicht te doen.



Hoe het met de andere bruggen in onze provincie is gesteld, is niet bekend.

