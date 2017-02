Financial Times over Pekela: 'Als dit het armste dorp is, gaat het best goed'

'Goedemorgen Amerika. Terwijl jullie lagen te slapen, was dit ons meestgelezen verhaal', twittert het internationale zakenblad Financial Times donderdagmorgen. Hoofdrolspeler in dat verhaal? Oude Pekela.

Onder een foto van het Raadhuisplein staat de kop 'Is rechts-populisme aan de winnende hand in Nederland?' De Financial Times bekijkt de populariteit van de PVV vanuit het perspectief van Oude Pekela. Het artikel is onderdeel van een serie over rechts-populisme in Europese landen.Journalist Simon Kuper kwam in Oude Pekela terecht, omdat het geldt als armste dorp van Nederland. Maar het ziet er volgens hem veel rijker uit dan arme plaatsen in Engeland en Frankrijk. 'Als dit het armste dorp van Nederland is, dan gaat het best goed met Nederland.'In het stuk beschrijft Kuper onder meer de onrust die vorig jaar in Pekela heerste vanwege incidenten met asielzoekers. Burgemeester Jaap Kuin besloot destijds na protesten om 130 asielzoekers over te plaatsen.Volgens de liberale Britse krant is maar een klein deel van Oude Pekela écht tegen asielzoekers. 'Ik heb naar die mensen gezocht, in de hoop ze een stem te geven in dit artikel, maar ik kon geen enkele vinden.''De waarheid is dat Geert Wilders zelfs in het arme Oude Pekela een minderheid vertegenwoordigt', meent de Financial Times. 'Sommige Pekelders vinden dat asielzoekers 'niets goeds' zijn. Maar de meesten hebben een positief en genuanceerd beeld.'Volgens Kupers gaan politici graag naar plaatsen als Oude Pekela om naar 'gewone mensen' te luisteren. 'Als ze dat deden, zouden ze verrast zijn van wat ze hoorden', besluit de journalist.