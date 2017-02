Delfzijl wil niets weten van discriminatie gehandicapten

'Mindervaliden worden niet gediscrimineerd in Delfzijl'. Dat laat de gemeente weten aan het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG).

'Delfzijl discrimineert gehandicapten met ontoegankelijke poort'

Het DMG stuurde een brief naar de gemeente naar aanleiding van een melding van Jan Ottens van de Seniorenpartij Delfzijl. Volgens hem worden gehandicapten gediscrimineerd, omdat ze niet door De Grote Waterpoort kunnen rijden.De Grote Waterpoort is een doorgang in de waterkering bij Delfzijl. Het verbindt het centrum met de haven. Doordat het centrum lager ligt dan de haven, bevat de doorgang enkele traptreden. Daardoor kunnen mensen met een rollator of rolstoel er niet doorheen.Ottens maakt zich er al jaren sterk voor om de traptreden te verwijderen en er een helling van te maken. Volgens de gemeente is dit niet mogelijk. 'De helling zou te stijl worden voor rolstoelgebruikers. Daarnaast mogen we geen grote aanpassingen doen, omdat het een Rijksmonument is', laat een woordvoerder weten.Volgens de gemeente zijn er elders voldoende alternatieven voor mindervaliden om de haven te bereiken. Ottens vindt van niet: 'Gezonde mensen kunnen er gewoon doorheen lopen, terwijl mensen in een rolstoel helemaal om moeten rijden. Gehandicapten worden hierdoor gediscrimineerd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?'Ottens wil het er niet bij laten zitten. Hij wil het Discriminatie Meldpunt Groningen aansporen geen genoegen te nemen met het antwoord van de gemeente. Het raadslid overweegt ook een gang naar de rechter.