Toiletjuffrouw Tineke: 'Dan komt er een vrouw en denk ik dat het een man is'

Enkele politieke jongerenorganisaties pleiten voor 'genderneutrale' toiletten, te beginnen met het stadhuis in Groningen. Maar bij het ondergrondse openbare toilet op de Grote Markt zal het niet gebeuren.

'Dat kan niet. Hoe wil je dat hier doen? Dit is een monument', zegt toiletjuffrouw Tineke. Ze werkt al zestien jaar in het openbare toilet, dat stamt uit 1926.Toch, gezamenlijke toiletten voor mannen en vrouwen kunnen wel de gênante situaties voorkomen waar Tineke soms tegenaan loopt. 'Dan komt er een vrouw beneden en denk ik dat het een man is. Qua kleding, qua schoenen., zeg ik dan.Dan ligt me wel op de lippen te zeggen:. Maar goed, je moet wel vriendelijk blijven. Dan zeg ik:en is het weer klaar.'Bij Tineke geen genderneutrale toiletten. 'Ik heb er geen problemen mee, maar hier werkt het gewoon niet.'Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag luidt: 'Gemengde toiletten zijn prima'. Eens of oneens