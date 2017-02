Taaij wil van Groningen de duurzaamste sportprovincie van Nederland maken

Lycurgus-coach Arjan Taaij wordt 'ambassadeur duurzaamheid' voor Huis voor de Sport in Groningen. Volgens Huis voor de Sport valt er in Groningen nog heel wat te winnen op dat gebied en Taaij moet daar een belangrijke rol in krijgen.

De sportsector moet zich duurzamer en energiezuiniger gedragen, vindt Huis voor de Sport. Zo zijn er met steun van de provincie bij twintig Groninger sportverenigingen energiescans uitgevoerd. VV Bellingwolde heeft naar aanleiding daarvan zonnepanelen en led-verlichting aangeschaft.



Voorloper met hoog aanzien

Volgens Huis voor de Sport heeft Taaij als volleybaltrainer een groot netwerk en een hoog aanzien. 'Groningen mag trots zijn op zichzelf en kan voorloper worden van een energie duurzame sportprovincie', zegt Taaij.



'Ik speel hierin graag een rol om sport en verduurzaming meer onder de aandacht te brengen, maar ook daadwerkelijk de duurzaamste sportprovincie van Nederland te worden.'

