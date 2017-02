Ontruiming huis Nieuwolda: 'Veiligheid bewoners niet in gevaar'

(Foto: Mark Heikens/ 112 Groningen)

Bij de ontruiming van een woning aan de Hoofdstraat in Nieuwolda, is de veiligheid van de bewoners niet in het geding. Dat laat het Centrum Veilig Wonen (CVW) weten.





Het huis stond al wel in de stutten. Ook hebben de bewoners de nodige strijd gevoerd met de NAM over de erkenning van de schade. Dat leidt er nu toe dat het huis nu wordt aangepakt.



Lees alles over de aardbevingen in ons dossier 'De woning wordt bouwkundig versterkt. En om overlast voor de bewoners te voorkomen, zijn ze tijdelijk elders ondergebracht,' zegt een woordvoerder van het CVW. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een acute situatie.Het huis stond al wel in de stutten. Ook hebben de bewoners de nodige strijd gevoerd met de NAM over de erkenning van de schade. Dat leidt er nu toe dat het huis nu wordt aangepakt.

Door: RTV Noord Correctie melden