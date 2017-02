Gruno's Postharmonie looft serenade uit voor gouden tip voor nieuwe oefenruimte

Gruno's Postharmonie moet op zoek naar een nieuwe oefenruimte. De huidige zaal aan de Spaarnestraat in de Stad wordt gesloopt ten faveure van de ontwikkeling van het stationsgebied.

Ruim dertig jaar maakte het 'orkest van de postbodes' gebruik van de repetitieruimte. Afgelopen zomer verkocht PostNL het gebouw aan de gemeente Groningen.Samen met de gemeente wordt nu naarstig gezocht naar een nieuw gebouw. Vanwege het grote aantal orkestleden is een zaal nodig die minimaal 650 vierkante meter is. Ook moet de hoogte voldoende zijn vanwege de akoestiek.Degene die met de gouden tip voor een nieuw pand komt, krijgt een heuse serenade.In 2011 maakte RTV Noord een reportage over Gruno's Postharmonie in de huidige oefenruimte.