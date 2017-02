'Gezondheid van huurders is in het geding'

Mensen zeggen geïrriteerde ogen te krijgen van Nul-op-de-meter-woningen (Foto: Flickr / Dominik Moser)

'Het kan zo niet langer. De gezondheid van de huurder en in het bijzonder van kinderen is in het geding.' Dat zegt Huurderplatform Aardbeving Groningen (HPAG) naar aanleiding van een reeks klachten over de zogeheten 'nul-op-de-meter-woningen'.





Geïrriteerde ogen

Uit onderzoek van de NAM zou blijken dat de bewoners er naar volle tevredenheid woont. Maar de HPAG krijgt heel andere geluiden te horen. Zo zouden bewoners last hebben van droge lucht in de huizen. Dat veroorzaakt irritatie aan de ogen en problemen met de luchtwegen.



Energielevering

Ook zou het terugleveren van stroom aan het elektricteitsnet grote problemen opleveren. De huurdersorganisatie maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de nieuwe woningen. Daarom wordt komende maandag een bijeenkomst gehouden om alle problemen te inventariseren.



Lees ook: Dossier Aardbevingen Deze huurwoningen zijn aardbevingsbestendig en energiezuinig gemaakt. Acht woningcorporaties deden dat in samenspraak met de NAM en het Centrum Veilig Wonen. In eerste instantie ging het om 150 proefwoningen in Loppersum.Uit onderzoek van de NAM zou blijken dat de bewoners er naar volle tevredenheid woont. Maar de HPAG krijgt heel andere geluiden te horen. Zo zouden bewoners last hebben van droge lucht in de huizen. Dat veroorzaakt irritatie aan de ogen en problemen met de luchtwegen.Ook zou het terugleveren van stroom aan het elektricteitsnet grote problemen opleveren. De huurdersorganisatie maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de nieuwe woningen. Daarom wordt komende maandag een bijeenkomst gehouden om alle problemen te inventariseren.

Door: RTV Noord Correctie melden