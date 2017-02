Advocaten twijfelen over 'ontvoering' en 'knieschot'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 37-jarige man uit Groningen negentien maanden celstraf. Hij zou een man hebben mishandeld en ontvoerd met wie hij nog een appeltje te schillen had in het criminele circuit.

Twee bewoners van de Pioenstraat in Groningen zagen in juli 2014 dat een man op straat werd geslagen door een andere man en vervolgens werd gedwongen in een auto te stappen. Er stond een groepje andere mannen bij, dat in een tweede auto stapte.



Conflict over wapen

Het slachtoffer meldde zich een paar dagen later bij de politie. Hij had ruzie met de mannen over een wapen dat hij hen had geleverd, maar dat niet goed werkte. De mannen wilden hun geld terug en hadden dat niet gekregen. Daarom kwamen ze verhaal halen.



Volgens het slachtoffer was hij die zomerdag geslagen, vervolgens ontvoerd en op een industrieterrein in Hoogkerk weer uit de auto gelaten. Daar zou hij in zijn knie zijn geschoten door de verdachte.



'Onbetrouwbaar'

De verdachte ontkent dat er sprake was van ontvoering en dat hij heeft geschoten. Ook twee andere Groningers (beiden 30), die verdacht worden van medeplegen en tegen wie elk elf maanden gevangenisstraf is geëist, zeggen dat het anders zat.



Bril en telefoon

Volgens hun advocaten was het slachtoffer van de ontvoering alleen maar naar de politie gestapt omdat hij zijn verloren bril en telefoon vergoed wilde hebben en omdat hij dan van de verzekering aangifte moest doen.



Hij wilde daarover nadenken, maar de politie zocht hem vier of vijf keer thuis op om hem over te halen. Uiteindelijk deed hij met tegenzin aangifte. Zijn verklaring is daarom weinig betrouwbaar, stellen de raadsmannen.



Paperclip

Ook de schotwond in de knie was dubieus: op een röntgenfoto was geen duidelijke kogel te zien, maar eerder iets wat wonderlijk genoeg op een paperclip leek. Het was voor de dokters in elk geval geen reden voor ingrijpen. Conclusie van de advocaten: te weinig hard bewijs, al helemaal voor het medeplegen.



Hennepkwekerij

De officier van justitie gaat wel uit van de verklaring van het slachtoffer. De strafeis tegen de 37-jarige man is hoger, omdat hij een grotere rol had dan de rest en omdat in zijn huis ook nog vuurwapens en een hennepkwekerij met 125 planten waren aangetroffen.



Uitspraak over twee weken.

