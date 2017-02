'Er was zelfs een meisje dat met badpak aan ging slapen'

(Foto: Derk Bosscher)

'We dachten: we maken twee gezinnen blij. Maar nu kunnen we honderd gezinnen blijmaken!' Een vakantiecadeautje van de gemeente Veendam en zwembad Tropiqua voor honderd kinderen uit minimagezinnen: entree voor het zwembad én patat en ijs.

'Dat kan groter!'

Het idee komt van Stichting Dichte Knip, dat zich inzet voor minimagezinnen. De stichting wilde oorspronkelijk een dagje zwemmen organiseren voor twee gezinnen. De gemeente kreeg daar lucht van hielp mee: 'We dachten, dat kan groter. Dus toen bedachten we 100 keer entree met patat en ijs voor honderd kinderen', zegt wethouder Henk Jan Schmaal.



'Met badpak aan slapen, zo spannend'

De kinderen werden opgehaald met de bus. 'Sommigen hadden nog nooit in zo'n grote bus gezeten!', zegt vrijwilliger Ina. 'Er was gisteravond zelfs een meisje die met haar badpak aan is gaan slapen, omdat ze het zo spannend vond om te gaan zwemmen. Dat is natuurlijk heel triest, dat zoiets in Nederland kan gebeuren.'



De tegoedbonnen zijn niet alleen voor kinderen uit Veendam, maar uit de hele regio. 'We hebben met dit zwembad een regiofunctie, er komen zelfs met uit Duitsland hier!', zegt wethouder Jan Schmaal. 'Dan moet je ook niet krampachtig doen.'



Stichting de Dichte Knip bestaat sinds augustus en heeft meer dan 800 leden. 'We gaan nog veel meel organiseren!', besluit Ina.

