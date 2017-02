Wie schoot een kat in Doezum dood?

De Dierenambulance in Zuidhorn is op zoek naar de eigenaar van een doodgeschoten kat. Het dier werd op 15 februari gevonden in een sloot aan de Polmalaan bij Doezum.

Mark ter Steeg, voorzitter van stichting Dierenambulance Zuidhorn: 'Het dier is geraakt in de thorax, daardoor van binnen gaan bloeden en uiteindelijk gestikt'.Volgens een buurtbewoner, die de dierenambulance op de hoogte heeft gesteld, zijn er in dezelfde omgeving de laatste maanden vier of vijf dode katten gevonden. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen deze zaken.De Dierenambulance heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Ook de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is op de hoogte.Voor een beschrijving van de kat, klik hier . Voor een foto van het doodgeschoten, klik dan hier . Let op: het beeld kan als schokkend worden ervaren