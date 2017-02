Lopend Vuur: Carnaval hoort óók bij het Noorden

Nog even en dan barst het carnaval los. Het feest van de polonaise, optochten, bier en verkleedpartije is het hoogtepunt onder de katholieke delen van Nederland.

Ook in Groningen wordt op sommige plaatsen carnaval gevierd, maar de meeste mensen denken dat carnaval toch echt bij het zuiden hoort.Maar wat vind jij? Is carnaval iets van beneden de rivieren of hoort het toch ook echt bij het Noorden? En ga jij het vieren of blijf je lekker thuis en laat je alles aan je voorbijgaan?