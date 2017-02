Lees terug: de zaterdag van Expeditie Grunnen

Eindelijk! Het is zaterdag. Na een drukke week kun je lekker genieten van het weekend en van Expeditie Grunnen natuurlijk! Vandaag reden presentator Derk Bosscher, cameraman Teade Jagersma en onliner Suzanne Stoppels door de provincie op zoek naar mooie, bijzondere verhalen.

De Expeditie eindigde in Ter Apel, midden in de carnavalsoptocht. Zestig wagens en veertig loopgroepen gingen door de straten om te laten zien waar een klein dorp groot in is: feestvieren!Feest was het ook in Scheemda waar viervoeter Bobbi vijftienkaarsjes mocht uitblazen. Het is de hond van Pia, maar is meer dan dat. Het is 'haar beste vriend' zei ze tegen Derk. De dag begon in Bedum op de koeienkeuring. Boer in de dop Marinus (niet ouder dan 10) liep met zijn kalf mee in de hoop dat het kalf wat prijzen in de wacht zou slepen.Wat we allemaal meemaken lees je hier in het onderstaande liveblog, maar dat zie je ook op TV Noord. Om 18.00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Het Expeditie-team rijdt in de bus naar de plekken waar mensen over praten. Kun je vandaag ergens sporten, ben je jarig of is er een mooi evenement bij jou in de buurt? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we straks bij jou voor de deur!