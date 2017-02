Brand vernielt auto in garagebox

(Foto: Mark Heikens/112Groningen)

In Wagenborgen heeft donderdagmiddag brand gewoed in een garagebox aan de Familie Bronsweg.

In de box stond onder meer een auto, die volledig uitbrandde. Ook van de garagebox bleef weinig over.



De oorzaak van de brand is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden