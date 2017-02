'Henk Nienhuis was de soul van Veendam'

Weemoed. Dat gevoel zullen veel mensen gehad hebben die afscheid namen van de zaterdag overleden Henk Nienhuis. In stadion De Langeleegte brandde één lichtmast. Al van veraf, bijvoorbeeld op de Kielsterachterweg, zag je het baken.

Hij kwam vaak bij de gemeente lobbyen. Want 'het mot deurgoan' Hayo Apotheker - Voormalig burgemeester Veendam

Daar moest je als liefhebber van Veenkoloniaal voetbal deze avond zijn. Om 'Nainhoes' de laatste eer te bewijzen. De wind en regen zorgden voor een spookachtige ambiance rondom De Langeleegte.Binnen was er respect voor de overledene. Op de tweede verdieping van het stadion lag de oud-speler, trainer en directeur opgebaard. Veel oud-spelers, trainers, sponsoren, bestuurders liepen langs de baar. In totaal zo'n vijfhonderd naar schatting.Op de kist een foto van 'Mister Veendam' met een glas wijn in de hand. Het bronzen beeld ernaast. Verder veel bloemen en twee knuffels op de grond. Dochter Annelien en schoonzoon Marcel van Buuren namen de condoleances in ontvangst.In de zaal ernaast werden herinneringen opgehaald. De anekdotes en verhalen waren niet van de lucht. Het was een soort van reünie. Voormalig burgemeester Hayo Apotheker van Veendam maakte Nienhuis jarenlang van dichtbij mee. 'Hij kwam vaak bij de gemeente lobbyen. Want 'het mot deurgoan'. Nienhuis heeft ervoor gezorgd dat wij allemaal trots op Oost-Groningen waren.' vertelt Apotheker.Hij is tegenwoordig burgemeerster van de gemeent Zuid-West Friesland. De plek waar het afscheid is, had niet beter gekozen kunnen worden vindt ook Apotheker: 'Het is een tijidperk waar nu helemaal een streep doorheen gaat. En dan gaat je herinnering terug naar die wedstrijd in oktober 1988 in het Oosterparkstadion. Het werd 1-3 en Henk Nienhuis liep triomfantelijk een rondje op het veld. Dat hoorde bij hem. Dat is allemaal Henk Nienhuis. Dat is de soul van Veendam.'Ook Willie Sagel, de beheerder van de site Veendam4-ever, komt van de trap gelopen. Natuurlijk met de geel-zwarte sjaal om de nek. Het enthousiasme van meneer Nienhuis heeft mij supporter gemaakt. Ik had een hele speciale band met hem. Hij was voor mij de Johan Cruijff van Veendam.'Ook het gevoel bij wellicht de laatste keer Langeleegte hakt er bij Sagel hard in. 'Het is onwerkelijk dat het licht brandt. Het is heel dubbel, en het weer erbij is ook slecht. Veenkoloniaals, alsof Nienhuis het zelf heeft geregiseerd.'Onder leiding van Henk Nienhuis maakte Pieter Huistra zijn eerste stappen in het betaalde voetbal. 'In eerste instantie heeft 'ie mij naar Groningen gehaald. Hij wist me altijd wel te prikkelen en te raken. Ook in het seizoen 1988-1989 in de Eredivisie was mooi. We dergradeerden weliswaar, maar hadden toch het gevoel dat we Veendam en Oost-Groningen goed verkocht hadden in Nederland. Ook daarna hadden Nienhuis en ik een goede band en die koester ik ook. Als die mensen er niet meer zijn, dan doet dat wel wat met je', verwoordt Huistra zijn gevoel.Henk Nienhuis wordt vrijdag in besloten kring gecremeerd.