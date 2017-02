Donar wint en staat met anderhalve been in bekerfinale

Sean Cunningham en Drago Pasalic op archiefbeeld (Foto: Jan Kanning/JKBeeld)

In de eerste wedstrijd van de halve finale van het bekertoernooi is Donar donderdagavond in Amsterdam met 93-61 over Apollo heen gewalst. De return in MartiniPlaza is aanstaande dinsdagavond.

Donar mag die wedstrijd dan met 31 punten verschil verliezen om de finale toch nog te halen. Heel even leek het een wedstrijd te worden.



Na een 7-0 voorsprong voor de gasten werd het 9-7 in het voordeel van Apollo. Na 14-14 scoorde Sean Cunningham een driepunter en vanaf dat moment stond de ploeg van coach Erik Braal aan de goede kant van de score. Halverwege was het al 41-25 in het voordeel van Donar.





De thuisploeg noteerde in het tweede kwart maar zeven punten. Na de pauze werd het verschil steeds groter. Na drie kwarten stond het 65-43 en de voordelige marge werd in de laatste tien minuten nog tien punten groter: 93-61. De maximale voorsprong bedroeg vlak voor het einde 33 punten bij 93-60.





Drago Pasalic was topscorer met 25 punten en de Kroaat noteerde ook nog eens 10 rebounds. Lance Jeter leverde 10 assists af.

Door: RTV Noord Correctie melden