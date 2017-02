Tweede Kamer opent deuren naar China voor RUG

De campus van de Rijksuniversiteit in de Chinese stad Yantai is een stapje dichterbij. Donderdagavond stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel dat dit buitenlands avontuur voor de RUG makkelijker maakt.

Maar met de stemming in de Tweede Kamer is de weg nog niet vrij. De Eerste Kamer moet de wetswijziging ook nog goedkeuren. En daarna moet de minister nog een besluit nemen over de wet, waar vervolgens de Kamer weer over moet stemmen.Pas dan kan de universiteit een aanvraag indienen voor de bouw van de campus in Yantai. zowel de Nederlandse als de Chinese overheid moeten daarover beslissen.Ook binnen de Rijksuniversiteit is van meerdere kanten goedkeuring nodig. De Raad van Toezicht moet een oordeel vellen en eerder deze week werd bekend dat ook de Universiteitsraad moet instemmen.Gernant Deekens, woordvoerder van de RUG: 'Als we samen met de U-raad dit besluit kunnen nemen, dan is er echt sprake van draagvlak. En daar hechten we veel waarde aan.' Tot voorkort had die raad alleen een adviesrecht, maar nu ook instemmingsrecht.Lijst Calimero is één van de partijen in de U-raad. Fractievoorzitter Daan van Dijk is tevreden dat de Universiteitsraad het laatste woord krijgt. Zijn partij heeft nog heel wat zorgen over de plannen.'De faculteiten hebben al grote moeite om wetenschappelijk personeel aan te trekken. Met de campus in Yantai wordt de vraag naar personeel nog groter. We zijn bang dat de kwaliteit van het onderwijs in Groningen daardoor onder druk komt te staan.'Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wetswijziging kwamen ook zorgen over het politieke klimaat in China aan de orde. Zijn er inderdaad verplichte lessen in Marxisme en moeten studenten militaire trainingen doen? Zorgen die Van Dijk deelt. 'We zullen alleen goedkeuren als de academische vrijheid gewaarborgd is. Tot nog toe hebben we wel toezeggingen vanuit China, maar we kunnen niet vaststellen of het echt zo is.'De RUG werkt voor de Chinese campus samen met de China Agricultural University uit Beijing. Het studiejaar 2018/2019 moet het eerste jaar van de nieuwe campus worden.In het eerste jaar zijn de Groningers nog nauwelijks betrokken op de campus. De universiteit werkt dan alleen mee aan het verbeteren van het Engels van studenten. Het jaar daarna moeten studenten in Yantai kunnen beginnen aan de bachelor-opleidingen van de RUG.De universiteit wil met de campus in China 'de status van global university' uitbouwen. Dat zou topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aantrekken en zo ook voor financiering zorgen. Tweede Kamer is boos over 'Chinese expansie' RUG (2015) UMCG helpt mogelijk mee bij bouw nieuw ziekenhuis in China (2016)