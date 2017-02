Damsters ontsnappen aan koolmonoxidevergiftiging

De bewoners van een woning aan de Solwerderstraat in Appingedam zijn donderdag misschien wel door het oog van de naald gekropen.

Dodelijk gas

Toen 's avonds het alarm van hun koolmonoxidemeter afging, besloten ze voor de zekerheid de brandweer te bellen. Die kwam met een koolmonoxidemeter en inderdaad werd het dodelijke gas in de woning aangetroffen.



Geiser blijkt oorzaak

De afvoer van de geiser in de keuken bleek de veroorzaker. De brandweer heeft het warmwaterapparaat afgesloten en de bewoners geadviseerd een installateur in te schakelen.





Koolmonoxide is een giftig, kleurloos en reukloos gas. Hierdoor is het erg gevaarlijk. Jaarlijks vallen er ongeveer tien doden in ons land door koolmonoxidevergiftiging.

