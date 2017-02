Brandweer moest drie keer uitrukken vanwege storm

De brandweer in Groningen moest donderdag drie keer op pad vanwege de storm. Dat meldt woordvoerder Matthijs Noordhoff.

Het ging om 'relatief onschuldige incidenten', aldus Noordhoff. Hij noemt een tak over de weg bij Froombosch, loshangende ramen en een omgewaaid muurtje bij de Groninger Archieven in de stad.De brandweer had een oproep gedaan alleen bij echte noodgevallen naar 112 te bellen. Daar werd goed gehoor aan gegeven, volgens Noordhoff. De meldkamer liep qua brandweer geen vertraging op door de storm. Wel waren er extra centralisten ingezet.