Bouw seniorencomplex De Leyhoeve: 2800 vrachtwagens met beton

De bouw van het luxe seniorencomplex De Leyhoeve in de stad Groningen is vrijdag een nieuwe fase ingegaan. De damwanden rondom het bouwterrein worden de komende weken verwijderd. In totaal gaat het om 250 meter aan damwand.

De Leyhoeve, in het Europark in Stad, is een bijzonder bouwproject. Het krijgt 210 appartementen en 84 verpleeghuiskamers in het luxesegment.De damwanden bestaan uit stalen planken, die rechtop op tien meter diepte geheid zijn om de grond tegen te houden tijdens het uitgraven van de kelder. 'Dat was ongeveer het eerste dat we gedaan hebben', vertelt hoofduitvoerder Jan Wennenhove. Om de damwanden te verwijderen, worden ze aan de bovenkant met behulp van een kraan geklemd en vervolgens losgetrild.Het seniorencomplex is een grote klus voor de bouwers. 'Er gaat in totaal 28.000 kuub beton in', vertelt Wennenhove. 'Dat zijn 2800 vrachtwagens met beton. Er wordt hier bijna elke dag beton gestort.'Er wordt bevingsbestendig gebouwd. 'Als het klaar is, hebben we twee miljoen kilo aan wapeningsstaal verwerkt. Dat is gigantisch.'De werkzaamheden lopen voorspoedig, zegt Wennenhove. 'Het streven is om in maart 2018 klaar te zijn, we liggen op schema. Dan hebben wij het bouwkundig af en moet het nog ingericht worden. Ook de infrastructuur er omheen.'